Hoy en Formosa, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante el día. En la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, creando un ambiente fresco ideal para quienes disfrutan las salidas matutinas. La velocidad media del viento alcanzará aproximadamente los 22 km/h, favoreciendo una sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avanza el día, las temperaturas máximas se elevarán hasta los 20.5°C, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable durante la tarde. El cielo seguirá parcialmente nuboso, mantenido una sensación moderada. Hacia la noche, se espera que el clima se mantenga estable sin precipitaciones significativas, siendo una buena oportunidad para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en Formosa tendrá lugar a las 07:37 AM y el ocaso ocurrirá a las 06:08 PM. Estas condiciones de luz natural proporcionarán cerca de once horas de luz, ideal para planificar las actividades diurnas.