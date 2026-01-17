En Jujuy, el clima para la mañana de hoy se presentará con una ligera nubosidad. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los 4.2°C. El viento soplará desde el norte, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h, lo que generará una sensación térmica más baja. La humedad alcanzará un 46%, ofreciendo una mañana fresca y un tanto seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, se espera que las condiciones se mantengan con temperaturas que llegarán a un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, aunque sin probabilidades significativas de precipitación, ya que no se espera lluvia. Los vientos se incrementarán ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, aunque se mantendrá dentro de un rango confortable. Será una noche tranquila en cuanto a fenómenos climáticos.