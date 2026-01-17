Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 17 de enero de 2026
Clima del día
En Jujuy, el clima para la mañana de hoy se presentará con una ligera nubosidad. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los 4.2°C. El viento soplará desde el norte, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h, lo que generará una sensación térmica más baja. La humedad alcanzará un 46%, ofreciendo una mañana fresca y un tanto seca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Para la tarde, se espera que las condiciones se mantengan con temperaturas que llegarán a un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, aunque sin probabilidades significativas de precipitación, ya que no se espera lluvia. Los vientos se incrementarán ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, aunque se mantendrá dentro de un rango confortable. Será una noche tranquila en cuanto a fenómenos climáticos.