Hoy, en La Pampa, el día comienza con un clima espléndido y condiciones de tiempo agradable por la mañana. Esperamos un cielo mayormente despejado durante las primeras horas, sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas tempranas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7.1°C en la mínima y alcanzando los 18.4°C como máxima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el clima permanecerá en condiciones estables. A medida que avance el día, el cielo parcialmente nuboso dominará la escena. Aunque la probabilidad de lluvias es nula, se prevé que los vientos alcancen velocidades promedio de 14 km/h, lo cual ofrecerá una brisa suave y refrescante en las horas finales del día.

Si planeas actividades al aire libre, es recomendable llevar ropa ligera para aprovechar las temperaturas agradables y disfrutar del día al máximo.