Previsión del tiempo para hoy en Mendoza

Para quienes estén en Mendoza, el clima del día presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C en las horas más frías de la mañana. La humedad durante esta parte del día se espera que esté alrededor del 62%. Cabe destacar que los vientos tendrán una velocidad moderada, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Ya para la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas máximas llegarán a los 17.5°C, con un descenso gradual en el nivel de humedad hacia la noche. Los cielos continuarán mostrando pocas nubes y se mantendrá una sensación térmica moderada. Los vientos podrían intensificarse hasta 13 km/h durante la tarde, aunque disminuirán progresivamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

Una nota astronómica para marcar en el calendario, el amanecer en Mendoza se producirá a las 8:05 AM, mientras que el sol se pondrá a las 6:35 PM.

Nota: Siempre es recomendable permanecer atento a los pronósticos detallados, especialmente si se tiene algún evento planificado al aire libre.