Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 17 de enero de 2026
Clima en Mendoza
Previsión del tiempo para hoy en Mendoza
Para quienes estén en Mendoza, el clima del día presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C en las horas más frías de la mañana. La humedad durante esta parte del día se espera que esté alrededor del 62%. Cabe destacar que los vientos tendrán una velocidad moderada, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Ya para la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas máximas llegarán a los 17.5°C, con un descenso gradual en el nivel de humedad hacia la noche. Los cielos continuarán mostrando pocas nubes y se mantendrá una sensación térmica moderada. Los vientos podrían intensificarse hasta 13 km/h durante la tarde, aunque disminuirán progresivamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026
Una nota astronómica para marcar en el calendario, el amanecer en Mendoza se producirá a las 8:05 AM, mientras que el sol se pondrá a las 6:35 PM.
Nota: Siempre es recomendable permanecer atento a los pronósticos detallados, especialmente si se tiene algún evento planificado al aire libre.