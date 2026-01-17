Este sábado 17 de enero de 2026, el clima en Misiones se presenta con un panorama diverso. Durante la mañana, tendremos un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 6.8°C y 18.2°C. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar una campera ligera debido a las temperaturas frescas al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con vientos ligeros que no excederán los 8 km/h. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando una máxima de 18.2°C. Se aconseja a los ciudadanos de Misiones disfrutar de la jornada de manera precavida y planificar actividades en exteriores, teniendo en cuenta el leve descenso de temperaturas hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

Las observaciones astronómicas nos indican que el amanecer será a las 06:56 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 07:57 PM, brindándonos un total de aproximadamente 13 horas de luz solar, una oportunidad perfecta para aprovechar al máximo el día.