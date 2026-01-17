Clima en Neuquén hoy

Hoy, el clima en Neuquén presentará condiciones variables durante el día. Por la mañana, se espera un cielo despejado con temperaturas que comenzarán en 4.9°C. A medida que el día avance, es probable que las nubes comiencen a acumularse, aunque se espera que las temperaturas sean agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas escalarán hasta un máximo de 17°C. La velocidad del viento alcanzará unos 27 km/h, dando lugar a algunas ráfagas, pero se mantendrá dentro de límites cómodos. La humedad relativa es probable que llegue al 75%, asegurando una sensación de frescura. Sin embargo, no hay pronóstico de precipitaciones durante el resto del día, lo que asegura una jornada tranquila y seca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

Hoy, el sol en Neuquén aparecerá a las 08:22 y se ocultará a las 18:16. Este ciclo solar garantiza unas horas de luz diurna adecuadas para disfrutar al aire libre. El cambio de tonalidad del cielo durante el atardecer puede dar lugar a vistas escénicas, perfectas para aquellos que disfrutan de la fotografía.

Se recomienda mantener los planes al aire libre vigentes, gracias a las condiciones climáticas favorables. Aproveche el clima seco para actividades recreativas y disfrute de un día sin lluvias.