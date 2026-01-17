Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 17 de enero de 2026
Servicio Meteorológico
Clima en Neuquén hoy
Hoy, el clima en Neuquén presentará condiciones variables durante el día. Por la mañana, se espera un cielo despejado con temperaturas que comenzarán en 4.9°C. A medida que el día avance, es probable que las nubes comiencen a acumularse, aunque se espera que las temperaturas sean agradables.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas escalarán hasta un máximo de 17°C. La velocidad del viento alcanzará unos 27 km/h, dando lugar a algunas ráfagas, pero se mantendrá dentro de límites cómodos. La humedad relativa es probable que llegue al 75%, asegurando una sensación de frescura. Sin embargo, no hay pronóstico de precipitaciones durante el resto del día, lo que asegura una jornada tranquila y seca.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026
Hoy, el sol en Neuquén aparecerá a las 08:22 y se ocultará a las 18:16. Este ciclo solar garantiza unas horas de luz diurna adecuadas para disfrutar al aire libre. El cambio de tonalidad del cielo durante el atardecer puede dar lugar a vistas escénicas, perfectas para aquellos que disfrutan de la fotografía.
Se recomienda mantener los planes al aire libre vigentes, gracias a las condiciones climáticas favorables. Aproveche el clima seco para actividades recreativas y disfrute de un día sin lluvias.