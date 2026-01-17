En la mañana de hoy en Salta, se prevé un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán desde los 3.4°C, mientras que la humedad relativa estará en torno al 91%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h. Este sábado será ideal para disfrutar del aire fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Al avanzar hacia la tarde y la noche, se prevé que las nubes continúen dominando el cielo de Salta. Las temperaturas se irán incrementando hasta alcanzar un máximo de 21.2°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 8 km/h, asegurando una brisa leve que acompañará el final del día. No hay pronóstico de precipitaciones para hoy, por lo que se espera una noche tranquila y visible.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

El amanecer se prevé a las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40. En cuanto al posicionamiento de la luna, el moonrise estará a las 18:02 y el moonset a las 07:28, ofreciendo una oportunidad perfecta para observaciones astronómicas.