Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 17 de enero de 2026
Clima Salta Hoy
En la mañana de hoy en Salta, se prevé un clima con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán desde los 3.4°C, mientras que la humedad relativa estará en torno al 91%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h. Este sábado será ideal para disfrutar del aire fresco de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Al avanzar hacia la tarde y la noche, se prevé que las nubes continúen dominando el cielo de Salta. Las temperaturas se irán incrementando hasta alcanzar un máximo de 21.2°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 8 km/h, asegurando una brisa leve que acompañará el final del día. No hay pronóstico de precipitaciones para hoy, por lo que se espera una noche tranquila y visible.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026
El amanecer se prevé a las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40. En cuanto al posicionamiento de la luna, el moonrise estará a las 18:02 y el moonset a las 07:28, ofreciendo una oportunidad perfecta para observaciones astronómicas.