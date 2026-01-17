La mañana en San Juan se presentará con un clima de características parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, ofreciendo un ambiente fresco para aquellos que inicien sus actividades a primeras horas del día. La velocidad del viento alcanzará su punto máximo con ráfagas de hasta 17 km/h, lo que proporcionará un respiro de frescura en el transcurso de estas horas iniciales. La humedad también se mantendrá en niveles moderados, situándose en el entorno del humedímetro máximo usual para esta región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día, la tarde y la noche presentarán condiciones similares aunque con temperaturas que se moderarán y alcanzarán un máximo de 20.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, y la intensidad del viento disminuirá, manteniéndose en una velocidad media de 11 km/h. Para los interesados en seguir con actividades al aire libre, se recomienda considerar estos patrones del clima, aunque las condiciones generales no presentan índices relevantes de precipitaciones, lo cual ofrece favorables expectativas para disfrutar del resto de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol hará su aparición con el amanecer a las 08:29 y finalizará su trayecto diurno con la puesta a las 18:37. Por su parte, la luna se incorporará al cielo nocturno apareciendo a las 17:55 y desapareciendo con la salida del sol del siguiente día, las 08:00, marcando así también el fenómeno del perigeo lunar que muchos aficionados a las observaciones astronómicas esperan disfrutar.

El conocimiento de estos factores meteorológicos es clave para planificar cualquier actividad exterior de manera óptima.