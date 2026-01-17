En la mañana de hoy, el clima en San Luis será fresco, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 7.5°C, brindando una sensación agradable durante las primeras horas del día. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, San Luis experimentará cielos mayormente despejados con temperaturas máximas cercanas a los 17.7°C. La humedad se mantendrá en un nivel adecuado del 66%, proporcionando un ambiente cómodo en general. Además, se pronostican vientos con ráfagas de hasta 36 km/h, por lo que se aconseja estar prevenido si planeas actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Si planeas salir, te sugerimos llevar una chaqueta ligera en caso de que la temperatura baje por la tarde. Asimismo, si tienes pensado realizar actividades al aire libre, ten en cuenta el incremento de los vientos, ajustando tus planes para evitar zonas muy expuestas.