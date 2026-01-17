Este sábado 17 de enero de 2026, el clima en Santa Cruz estará dominado por condiciones de parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a los 4.7°C, manteniendo un ambiente fresco. Se prevé una ligera humedad, lo que podría incrementar la sensación de frío. Los vientos, provenientes del nordeste, tendrán una velocidad máxima de 29 km/h, por lo que se sugiere abrigarse adecuadamente al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, las nubes continuarán, pero la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 7.3°C. Los vientos seguirán presentes, teniendo momentos de ráfagas que podrían llegar hasta los 49 km/h. La sensación térmica puede diferir de la temperatura real debido a la fuerza del viento. No se esperan precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre pueden realizarse con normalidad, siempre considerando las condiciones del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

El sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, brindando un total de alrededor de 7 horas y 54 minutos de luz diurna. Es un buen momento para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de las calles de Santa Cruz durante el día.

Recordatorio