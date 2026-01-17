Canal 26
sábado, 17 de enero de 2026, 06:03

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Durante la mañana, el clima en Santa Fe presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.9°C, alcanzando máximas de hasta 18.5°C. Se espera una humedad promedio del 85%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo similares. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de 15°C. La velocidad de los vientos se mantendrá constante, no superando los 21 km/h.