Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 17 de enero de 2026
Clima Santa Fe
Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe
Durante la mañana, el clima en Santa Fe presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.9°C, alcanzando máximas de hasta 18.5°C. Se espera una humedad promedio del 85%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo similares. Las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de 15°C. La velocidad de los vientos se mantendrá constante, no superando los 21 km/h.