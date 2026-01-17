En Santiago Del Estero, este sábado 17 de enero de 2026, el clima se presentará con una clara transición a lo largo del día. Durante la mañana, predominarán los cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.5°C, permitiendo una sensación fresca mientras el día comienza. A medida que avanzan las horas, se prevé un aumento gradual en las temperaturas, alcanzando máximas de 22°C. Para las actualizaciones más recientes sobre el clima, consulta nuestro sitio web.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En las horas de la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 17°C. La humedad durante el día se situará en torno al 31%. Los vientos, provenientes del sector sureste, alcanzarán una velocidad de hasta 26 km/h, generando algunas ráfagas moderadas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, lo que hace que el día sea ideal para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 08:04 y el atardecer está previsto para las 18:29, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz diurna.

No olvides seguir nuestros consejos para disfrutar de un día al aire libre, siempre recordando mantenerte hidratado y protegido del sol en las horas pico. Asimismo, el viento puede ser un factor a considerar si planeas realizar actividades marítimas.