Este sábado 17 de enero de 2026, el clima en Tierra del Fuego presentará un inicio de día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán oscilando entre los -0.6°C en el momento más fresco de la mañana y los 2.9°C durante las horas más cálidas. No se esperan precipitaciones para este periodo del día, permitiendo que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocupación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el tiempo se mantendrá estable con condiciones similares. La cobertura nubosa permanecerá, pero el clima no presentará lluvias. El viento se percibirá en ráfagas moderadas, llegando a velocidades de hasta 22 km/h en zonas expuestas, asociado con una leve sensación de frío que se sentirá en el ambiente nocturno.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Es recomendable llevar abrigo al salir, especialmente durante la tarde y noche. Para aquellos planificando actividades al aire libre, como caminatas o deportes, es un buen día para disfrutarlos, siempre y cuando se considere el uso de capas que ayuden a conservar el calor corporal.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 17 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 09:54, y el atardecer se producirá a las 17:12. Estas condiciones proporcionan un día con luz solar limitada, característico de esta época del año en la región.