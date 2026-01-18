Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 18 de enero de 2026
Actualidad Clima
Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca
El clima en Catamarca para la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 estará fresco, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que llegarán a 6.4°C. Se espera una humedad que alcanzará el 65%, acompañada de vientos leves de hasta 10 kilómetros por hora.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde, el tiempo se mantendrá con cielo parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán una máxima de 23.7°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 16 km/h. En la noche, continuará el cielo nublado y la visibilidad será buena, lo que permitirá realizar observaciones astronómicas interesantes bajo un cielo despejado.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026
Hoy, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33, marcando el final de la jornada con una espectacular puesta de sol.