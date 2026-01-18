Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

El clima en Catamarca para la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 estará fresco, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que llegarán a 6.4°C. Se espera una humedad que alcanzará el 65%, acompañada de vientos leves de hasta 10 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá con cielo parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán una máxima de 23.7°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 16 km/h. En la noche, continuará el cielo nublado y la visibilidad será buena, lo que permitirá realizar observaciones astronómicas interesantes bajo un cielo despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33, marcando el final de la jornada con una espectacular puesta de sol.