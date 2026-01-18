Condiciones climáticas para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy por la mañana en Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas serán de 8.6°C. El cielo se encontrará despejado, manteniendo un ambiente fresco. A lo largo del día, la temperatura irá aumentando progresivamente hasta alcanzar máximas cercanas a 16°C. Te invitamos a seguir el clima para conocer más detalles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y la noche, el clima se mantendrá estable con cielos principalmente despejados. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 8 km/h, proporcionando una brisa ligera en la ciudad. La humedad alcanzará alrededor del 78%, asegurando que el ambiente no sea demasiado seco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Considerando el clima, recomendamos llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día, ya que las temperaturas frescas podrían sorprender. Más adelante, al mediodía, será suficiente con prendas cómodas que permitan moverse con libertad debido a la mayor calidez.