Pronóstico para Corrientes esta mañana

El clima en Corrientes durante la mañana del domingo 18 de enero de 2026 se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8°C, siendo una mañana fresca. Además, la velocidad del viento será de hasta 22 km/h, lo que puede añadir una sensación térmica aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el clima continuará siendo nuboso, con temperaturas máximas alcanzando los 18.8°C. La humedad máxima esperada es del 94%, lo cual puede generar cierta pesadez en el ambiente hacia la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda vestir capas de ropa ligera que puedan ajustarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Dado el nivel de humedad, quienes sufran de afecciones respiratorias pueden sentir incomodidades.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

El amanecer está previsto para las 07:42, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:08. Esto proporciona un total de más de 10 horas de luz diurna en este día de pleno verano.