Pronóstico del tiempo para Jujuy

En Jujuy, el clima para la mañana de este domingo 18 de enero de 2026 será fresco con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas del día alcanzarán los 4.2°C. Se estima que la sensación térmica podría ser ligeramente superior debido a una humedad que alcanzará el 46%. El viento será moderado, con una velocidad media de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, el termómetro subirá hasta llegar a una máxima de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, y el viento permanecerá en un rango de 10 a 13 km/h, proveniente del noreste. La noche se espera tranquila, manteniéndose el mismo comportamiento climático que la tarde, con vientos que reducirán ligeramente su intensidad. La probabilidad de lluvias es prácticamente nula, por lo que se espera un final de día seco y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Este domingo, el sol se levantará a las 08:01 y se ocultará a las 18:41. La luz diurna será predominante en una jornada mayormente soleada, lo cual favorecerá cualquier actividad al aire libre que se desee realizar. Recordamos a los viajeros estar siempre atentos a cambios súbitos en las condiciones meteorológicas.