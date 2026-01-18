Condiciones de la mañana

En La Pampa, la mañana comienza con cielos parcialmente nubosos y una sensación térmica agradable, oscilando en una media de 7.1°C. El clima será predominantemente templado, ideal para actividades al aire libre. Aunque no se prevén precipitaciones, el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 14 km/h, con una humedad que podría alcanzar niveles de 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, las temperaturas en La Pampa ascienden gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. Las condiciones se mantienen parcialmente nubosas, mientras los vientos, que podrían llegar hasta los 29 km/h, aportarán un respiro en la sensación térmica. Avanzada la noche, el clima se vuelve más fresco con valores cercanos a los 10°C. No se esperan lluvias ni cambios significativos en la nubosidad hasta el final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Este domingo, el amanecer se producirá a las 08:25, mientras que el ocaso será a las 18:08. Es un buen día para planear actividades que aprovechen la luz natural antes de que el sol se ponga completamente.