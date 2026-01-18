Hoy en Neuquén, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 4.9°C. No se esperan precipitaciones, pero la humedad alcanzará un nivel del 75%. Los vientos tendrán una velocidad media de 13 km/h, y podrían llegar a ráfagas de hasta 27 km/h, por lo que es aconsejable asegurar objetos sueltos en espacios abiertos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las condiciones persistirán parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas llegarán a unos 17°C. La probabilidad de precipitaciones es inferior al 1%, lo que garantiza una jornada seca. Sin embargo, los vientos podrían intensificarse alcanzando una velocidad máxima de 27 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Este domingo, el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. La fase lunar será cuarto menguante, lo que puede ser de interés para los aficionados a la astronomía.

Nota: Las condiciones climáticas pueden variar, así que se recomienda mantenerse informado a través de medios confiables.