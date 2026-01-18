Pronóstico del tiempo para esta mañana en San Juan

Esta mañana se prevé un clima agradable en San Juan, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas fluctuarán entre los 9.2°C y los 20.4°C. No se espera precipitación alguna en todo el día; sin embargo, es importante mencionar que la humedad alcanzará un nivel máximo de 61%. Para más información sobre el clima, consulte nuestras actualizaciones continuas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el cielo de San Juan permanecerá mayormente nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones significativas. La temperatura se mantendrá alta, llegando a un máximo de 20.4°C. Los vientos soplarán moderados a una velocidad que podría alcanzar los 11 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Dado que el día estará libre de lluvia, es una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre en San Juan, aunque recomendamos siempre llevar consigo protección solar adecuada. Además, las ráfagas de viento pueden hacer que se sienta un poco más fresco de lo que realmente es, así que considere llevar una chaqueta ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

El amanecer está programado para las 08:29, y el atardecer nos deleitará a las 18:37. Planee sus actividades teniendo estas horas en mente para aprovechar al máximo el día.