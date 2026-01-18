Pronóstico del tiempo para la mañana en San Luis

En la mañana de este domingo, el clima en San Luis se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, lo que sugiere una mañana fresca. Se anticipa que la temperatura máxima se mantendrá en torno a los 17.7°C durante el resto de la jornada. La humedad en el ambiente alcanzará niveles del 66%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando una sensación refrescante para los residentes y visitantes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que los cielos continuarán parcialmente nubosos. Sin embargo, el incremento en la temperatura será moderado, alcanzando un máximo de 17.7°C. Es importante mencionar que la velocidad del viento se mantendrá estable, sin cambios significativos en su intensidad. Con una humedad moderada, se espera que el clima sea agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

Para los aficionados de la astronomía, es relevante saber que hoy el sol saldrá en San Luis a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Estos horarios permiten aprovechar la luz solar durante el día para disfrutar de actividades al aire libre.

Nota de interés: Las condiciones del tiempo pueden ser propicias para observaciones astronómicas debido a la baja cobertura nubosa durante la noche.