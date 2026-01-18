Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

El clima en Santa Fe se presenta hoy con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas, con mínimas alrededor de 7.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad relativa máxima alcanzará un 85%, mientras que las probabilidades de lluvia serán mínimas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18.5°C. La nubosidad parcial continuará, aunque se estima que no habrá precipitaciones significativas. Los vientos continuarán entre 13 y 21 km/h, manteniendo la sensación térmica estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 18 de enero de 2026

El sol en Santa Fe salió a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Es un día con 14 horas de luz solar, ideal para actividades al aire libre.