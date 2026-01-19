Hoy en Catamarca, el clima presenta un escenario de lluvias ligeras y cielos parcialmente nublados desde las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C y 23.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de hasta 16 km/h, por lo que podría haber algunas ráfagas más intensas en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el clima seguirá con cielos nublados y una humedad relativa que alcanzará el 65%. Las temperaturas permanecerán estables, rondando los 23.7°C como máximo, mientras que los vientos disminuirán levemente en su intensidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Es recomendable llevar un paraguas o impermeable a mano debido a la probable lluvia, y considerar vestirse en capas debido a las fluctuaciones de temperatura a lo largo de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

El sol tendrá su amanecer a las 07:40 y el ocaso se producirá alrededor de las 18:33, ofreciendo un día de luz moderada perfecto para las actividades al aire libre.