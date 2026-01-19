Hoy en Ciudad de Buenos Aires, se espera un amanecer a las 07:57 y un día parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 8.6°C y 16°C. El clima durante la mañana será de un cielo parcialmente cubierto, pero con probabilidades mínimas de lluvia, por lo que se espera un día seco. La humedad se mantendrá en torno al 62%, proporcionando una jornada relativamente apacible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con escasas probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas seguirán alrededor de los 16°C como máximo, con vientos que podrían alcanzar una velocidad de hasta 22 km/h, generando un ambiente fresco. Aproveche este día agradable en la ciudad para salir y disfrutar al aire libre mientras el clima lo permite.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

Hoy, el sol se pondrá a las 17:04, ofreciendo a los residentes de Buenos Aires una jornada diurna modesta. Aunque el día será mayormente nublado, las condiciones son tranquilas, propensas para quienes disfrutan las observaciones astronómicas.

“El pronóstico de hoy sugiere una temperatura amigable y condiciones meteorológicas favorables para practicar actividades al aire libre.”