Pronóstico del tiempo para esta mañana en Jujuy

Hoy en Jujuy, se anticipa un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco a primeras horas del día. La humedad alcanzará valores del 46%, manteniendo un nivel confortable en el aire. El viento, por su parte, soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, contribuyendo a una mañana tranquila en términos de viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y la noche, las temperaturas en Jujuy llegarán a un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, ofreciendo un cielo cambiante sin precipitaciones significativas. La velocidad del viento incrementará ligeramente hasta los 13 km/h, lo que podría refrescar la sensación térmica al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Es recomendable llevar una chaqueta ligera durante la mañana debido a las bajas temperaturas iniciales. Más tarde, a medida que el día se calienta, se puede optar por ropa más ligera. No olvide protegerse del sol con sombreros y gafas de sol durante la tarde, ya que aunque el cielo estará parcialmente nublado, los rayos UV pueden ser perjudiciales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en Jujuy será a las 8:01 AM y el atardecer ocurrirá a las 6:41 PM, ofreciendo un día de luz solar razonablemente largo para disfrutar de actividades al aire libre.