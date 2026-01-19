Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Tiempo Jujuy
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Jujuy
Hoy en Jujuy, se anticipa un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco a primeras horas del día. La humedad alcanzará valores del 46%, manteniendo un nivel confortable en el aire. El viento, por su parte, soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, contribuyendo a una mañana tranquila en términos de viento.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde y la noche, las temperaturas en Jujuy llegarán a un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, ofreciendo un cielo cambiante sin precipitaciones significativas. La velocidad del viento incrementará ligeramente hasta los 13 km/h, lo que podría refrescar la sensación térmica al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy
Es recomendable llevar una chaqueta ligera durante la mañana debido a las bajas temperaturas iniciales. Más tarde, a medida que el día se calienta, se puede optar por ropa más ligera. No olvide protegerse del sol con sombreros y gafas de sol durante la tarde, ya que aunque el cielo estará parcialmente nublado, los rayos UV pueden ser perjudiciales.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026
Hoy, el amanecer en Jujuy será a las 8:01 AM y el atardecer ocurrirá a las 6:41 PM, ofreciendo un día de luz solar razonablemente largo para disfrutar de actividades al aire libre.