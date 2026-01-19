El clima en La Pampa comenzará con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, haciendo que el aire matutino sea fresco y agradable. Sin embargo, a lo largo del día, las temperaturas aumentarán gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18.4°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al llegar la tarde y la noche, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso y las condiciones climáticas permanecen estables con una humedad aproximada del 79%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 14 km/h, y las ráfagas podrían alcanzar hasta 29 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, y la probabilidad de lluvia se mantiene baja.

El día será ideal para realizar actividades al aire libre, siempre procurando estar atentos a cualquier cambio repentino de clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

El sol saldrá aproximadamente a las 08:25 y se pondrá alrededor de las 18:08. Durante este tiempo, se podrá disfrutar de más de nueve horas de luz solar, permitiendo un día lleno de claridad para aprovechar al máximo las actividades planificadas.