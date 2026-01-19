Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Informe Meteorológico
Clima en Neuquén durante la mañana
Hoy lunes, el clima en Neuquén iniciará con un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas por la mañana estarán alrededor de los 4.9°C, lo que sugiere llevar una chaqueta ligera. El viento soplará a una velocidad promedio de 13 km/h, por lo que el aire fresco será notable. A lo largo de la mañana, la humedad se mantendrá en un nivel del 35%, proporcionando un aire claro y limpio.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Para la tarde y noche, el pronóstico en Neuquén indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. El cielo continuará parcialmente cubierto de nubes, pero no se esperan precipitaciones. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando los 15 km/h, lo que potenciará la sensación de frescor durante la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el amanecer en Neuquén será a las 08:22, y el atardecer tendrá lugar a las 18:16. Si estás planeando alguna actividad al aire libre, estos datos pueden ser útiles para organizar mejor tu día.