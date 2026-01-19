Clima en Neuquén durante la mañana

Hoy lunes, el clima en Neuquén iniciará con un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas por la mañana estarán alrededor de los 4.9°C, lo que sugiere llevar una chaqueta ligera. El viento soplará a una velocidad promedio de 13 km/h, por lo que el aire fresco será notable. A lo largo de la mañana, la humedad se mantendrá en un nivel del 35%, proporcionando un aire claro y limpio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, el pronóstico en Neuquén indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C. El cielo continuará parcialmente cubierto de nubes, pero no se esperan precipitaciones. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando los 15 km/h, lo que potenciará la sensación de frescor durante la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el amanecer en Neuquén será a las 08:22, y el atardecer tendrá lugar a las 18:16. Si estás planeando alguna actividad al aire libre, estos datos pueden ser útiles para organizar mejor tu día.