Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy en Río Negro, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos durante toda la mañana. Las temperaturas mínimas del día se registrarán a primeras horas de la mañana, cerca de 6.8°C, mientras que el viento soplará a una velocidad media aproximada de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C. Continuará la nubosidad parcial, con un índice de humedad máxima del 82%. El viento mantendrá una velocidad constante, sin mayores alteraciones. Las condiciones climáticas relativamente secas significarán escasas probabilidades de precipitaciones durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

Para observaciones astronómicas, el amanecer se producirá aproximadamente a las 08:09, mientras que el atardecer será cercano a las 17:51.