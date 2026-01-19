Hoy en Salta, esperamos un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3.4°C y una máxima de 21.2°C. La humedad relativa se mantendrá cerca del 91% al inicio del día. Durante la mañana, la velocidad del viento alcanzará hasta 8 km/h, reduciendo la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En horas de la tarde, se esperan condiciones similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se mantendrán estables. El viento incrementará su velocidad máxima a 9 km/h, mientras que la humedad descenderá ligeramente. Hacia la noche, el cielo continuará con parcial nubosidad, sin precipitación esperada y una disminución de la temperatura.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Recomendamos llevar ropa ligera que permita adaptarse a la variabilidad térmica entre las horas del día. Mantenerse hidratado es esencial, especialmente para aquellos que planifiquen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

La observación astronómica señala que el amanecer ocurrirá alrededor de las 08:03, y el atardecer a las 18:40. Aprovechar estos horarios para actividades al aire libre permitirá disfrutar de las horas de luz. El moonphase actual también puede ofrecer vistas interesantes, a partir de su salida a las 18:02 hasta su puesta a las 07:28.