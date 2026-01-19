Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Salta, esperamos un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3.4°C y una máxima de 21.2°C. La humedad relativa se mantendrá cerca del 91% al inicio del día. Durante la mañana, la velocidad del viento alcanzará hasta 8 km/h, reduciendo la sensación térmica.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En horas de la tarde, se esperan condiciones similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se mantendrán estables. El viento incrementará su velocidad máxima a 9 km/h, mientras que la humedad descenderá ligeramente. Hacia la noche, el cielo continuará con parcial nubosidad, sin precipitación esperada y una disminución de la temperatura.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Recomendamos llevar ropa ligera que permita adaptarse a la variabilidad térmica entre las horas del día. Mantenerse hidratado es esencial, especialmente para aquellos que planifiquen actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026
La observación astronómica señala que el amanecer ocurrirá alrededor de las 08:03, y el atardecer a las 18:40. Aprovechar estos horarios para actividades al aire libre permitirá disfrutar de las horas de luz. El moonphase actual también puede ofrecer vistas interesantes, a partir de su salida a las 18:02 hasta su puesta a las 07:28.