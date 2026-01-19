Estado del tiempo para la mañana en San Juan

Esta mañana en San Juan, el clima presenta condiciones principalmente despejadas. Se espera que la temperatura mínima ronde los 9.2°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Durante las primeras horas, la humedad alcanzará aproximadamente el 33%, con vientos suaves provenientes del sudeste a una velocidad de hasta 11 km/h. Un día perfecto para actividades al aire libre con el equilibrio justo entre frescura y viento moderado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones serán parcialmente nubosas, con la temperatura alcanzando su pico máximo en 20.4°C. Los vientos serán más intensos, llegando hasta los 17 km/h. Para la noche, el viento disminuirá en intensidad, pero las nubes se mantendrán presentes aunque no se pronostica precipitación significativa. Es una jornada para disfrutar de la ligera brisa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

El sol saldrá a las 08:00 y se pondrá a las 18:37. Con estos horarios, el día ofrecerá suficiente luz para disfrutar de las variadas actividades de la región, desde paseos al aire libre hasta disfrutar del ocaso en algún lugar especial de San Juan.