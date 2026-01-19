Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en Santa Fe se presentará con el cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.9°C, lo que requiere que los residentes se abriguen al salir temprano. El viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más fría. La humedad relativa máxima alcanzará el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas en Santa Fe continuarán con el cielo nuboso en general. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, siendo un día ideal para actividades al aire libre una vez que las temperaturas suban. Se registrará un leve descenso en el viento, con una velocidad de aproximadamente 21 km/h en su punto más alto. No se esperan precipitaciones, por lo que los planes al aire libre en la ciudad no se verán afectados.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición a las 07:59, mientras que el anochecer llegará a las 18:06. Aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas podrán aprovechar un día despejado para disfrutar del cielo estrellado tras el atardecer.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Se recomienda usar ropa ligera durante el día y abrigarse adecuadamente al iniciar temprano sus actividades o al salir por la noche. Mantenerse hidratado también es importante, incluso cuando las temperaturas no sean tan altas como en el verano.