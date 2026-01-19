Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 19 de enero de 2026
Clima de hoy
Este lunes 19 de enero de 2026, el clima en Santa Fe se presentará con el cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.9°C, lo que requiere que los residentes se abriguen al salir temprano. El viento soplará a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más fría. La humedad relativa máxima alcanzará el 85%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas en Santa Fe continuarán con el cielo nuboso en general. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, siendo un día ideal para actividades al aire libre una vez que las temperaturas suban. Se registrará un leve descenso en el viento, con una velocidad de aproximadamente 21 km/h en su punto más alto. No se esperan precipitaciones, por lo que los planes al aire libre en la ciudad no se verán afectados.
Observaciones astronómicas
El sol hará su aparición a las 07:59, mientras que el anochecer llegará a las 18:06. Aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas podrán aprovechar un día despejado para disfrutar del cielo estrellado tras el atardecer.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe
Se recomienda usar ropa ligera durante el día y abrigarse adecuadamente al iniciar temprano sus actividades o al salir por la noche. Mantenerse hidratado también es importante, incluso cuando las temperaturas no sean tan altas como en el verano.