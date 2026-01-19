Hoy en Santiago Del Estero, el clima presenta un cielo despejado en gran parte del día. En la mañana, esperamos temperaturas que rondarán los 9.5°C a 22°C, manteniendo una humedad relativa que alcanzará el 63%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 26 km/h, proporcionando un respiro al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas continuarán siendo favorables. La temperatura se mantendrá dentro de los límites mencionados, registrándose vientos que alcanzarán sus máximas en torno al cierre de la jornada. El nivel de humedad descenderá levemente mientras se aproxima el anochecer, brindando un clima cómodo para transitar al aire libre.

Es importante tener en cuenta que no se espera precipitación de ningún tipo a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Dado el agradable clima, se recomienda realizar actividades al aire libre durante las horas del día. Llevar una botella de agua para mantenerse hidratado y algún accesorio de protección solar podría ser beneficioso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026

Este lunes, el amanecer en Santiago Del Estero está previsto para las 08:04, mientras que el ocaso se espera a las 18:29, permitiendo disfrutar de un día con casi diez horas de luz solar.