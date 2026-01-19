¿Cómo estará el clima en Tierra del Fuego esta mañana?

En la mañana, se espera un clima frío, con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 0.6°C. El viento soplará desde el sur con una velocidad media de 22 km/h, y la humedad relativa máxima rondará el 99%, lo que se traducirá en una sensación térmica un poco más baja de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, se espera que las temperaturas asciendan ligeramente, alcanzando una máxima de 2.9°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. El viento se mantendrá en una velocidad constante, llegando a ráfagas de hasta 36 km/h. La humedad seguirá siendo alta, al 98%, lo que favorecerá una atmósfera fresca y húmeda.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 19 de enero de 2026. El amanecer está programado para las 09:54, mientras que el sol se ocultará alrededor de las 17:12, dejando pocas horas de luz natural para disfrutar del día.

Se recomienda tomar precauciones para aquellas actividades planeadas al aire libre, especialmente en la mañana, cuando las temperaturas pueden sentirse más frías debido al viento.