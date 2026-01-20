El clima en la mañana

Hoy en Catamarca, el clima será mayormente soleado durante la mañana con una temperatura mínima de 6.4°C. Se espera una humedad alta del 65%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca. Los vientos se mantendrán moderados con una velocidad de hasta 33 km/h, lo que podría influir en la percepción de la temperatura. La presión atmosférica promete ser estable durante la mañana, lo que es positivo para quienes planifiquen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el clima continuará mayormente soleado, aumentando la temperatura hasta un máximo de 23.7°C. La humedad disminuirá a lo largo del día, lo que haría el aire menos pesado. Los fuertes vientos alcanzarán los 33 km/h. Ya en la noche, las condiciones se mantendrán estables, con menos viento y un clima agradable. La puesta del sol será a las 19:53.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

El sol salió a las 07:40 y se pondrá a las 19:53. Durante la madrugada, la luna presentará una fase de primer cuarto, ideal para quienes quieran disfrutar de la observación astronómica a lo largo de la noche.