Hoy en Entre Ríos, disfrutaremos de un clima agradable con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas estarán alrededor de 7.8°C, brindando un ambiente fresco. La jornada avanzará con vientos de hasta 13 km/h que mantendrán la sensación térmica estable. Cualquier precipitación será poco probable, con un porcentaje de humedad esperada de alrededor del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde, la máxima alcanzará los 17.2°C, aun con cielos parcialmente cubiertos y vientos que podrían llegar a 24 km/h, lo que podría hacer necesario llevar consigo una capa ligera para protegerse del viento. A medida que el día transcurra, las temperaturas irán descendiendo, aunque seguirán siendo agradables para disfrutar de actividades al aire libre en esta región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

El sol hará su magnífica entrada a las 07:58 a.m. y se despedirá a las 18:05 p.m., asegurando un día lleno de luz para disfrutar de todas las actividades planificadas. A su vez, el espectáculo de la luna será visible a partir de las 05:27 a.m. y continuará hasta las 17:22 p.m., durante su fase de luna nueva.

Recuerde: Mantenerse informado sobre el clima ayuda a planificar mejor su día.