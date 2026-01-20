Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Clima hoy
El clima en La Rioja para hoy mostrará un día clima mayormente nublado durante la mañana. La temperatura mínima se registrará en 6°C, y la humedad alcanzará un nivel de hasta el 40%. Se anticipan vientos con una velocidad promedio de 10 km/h. Este panorama matutino invita a mantenerse abrigado y protegerse del viento, especialmente si planea estar al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Para la tarde y noche, La Rioja experimentará condiciones de clima parcialmente nublado mientras las temperaturas suben hasta los 21°C. Se observará una leve disminución en la velocidad del viento, aunque las ráfagas pueden llegar a los 21 km/h en algunos momentos. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 40%, brindando un ambiente moderadamente seco.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja
Si bien no se espera lluvia durante el día, es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la sensación térmica producida por el viento. Es crucial hidratarse bien durante el día, especialmente si pasa tiempo al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026
En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Estos datos son útiles para planificar sus actividades al aire libre, asegurando que aproveche al máximo la luz solar disponible.