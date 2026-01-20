El clima en La Rioja para hoy mostrará un día clima mayormente nublado durante la mañana. La temperatura mínima se registrará en 6°C, y la humedad alcanzará un nivel de hasta el 40%. Se anticipan vientos con una velocidad promedio de 10 km/h. Este panorama matutino invita a mantenerse abrigado y protegerse del viento, especialmente si planea estar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, La Rioja experimentará condiciones de clima parcialmente nublado mientras las temperaturas suben hasta los 21°C. Se observará una leve disminución en la velocidad del viento, aunque las ráfagas pueden llegar a los 21 km/h en algunos momentos. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 40%, brindando un ambiente moderadamente seco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Si bien no se espera lluvia durante el día, es recomendable llevar un abrigo ligero debido a la sensación térmica producida por el viento. Es crucial hidratarse bien durante el día, especialmente si pasa tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Estos datos son útiles para planificar sus actividades al aire libre, asegurando que aproveche al máximo la luz solar disponible.