Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por una mañana con temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C. La presencia de nubes parciales dará paso a un ambiente fresco pero no exento de humedad. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 11 km/h, generando una sensación térmica ligeramente más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 17.5°C. El cielo continuará parcialmente nublado, ofreciendo intervalos de sol y sombra que brindarán momentos agradables. En la noche, aunque las temperaturas se mantendrán en un promedio más fresco, la disminución del viento proporcionará una atmósfera más serena y estable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda llevar un abrigo ligero durante la mañana y aprovechar las horas de sol en la tarde. La humedad alcanzará niveles moderados, por lo que es recomendable hidratarse adecuadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

Hoy, el sol apareció cerca de las 08:34 y se espera que se oculte alrededor de las 18:35. Estos horarios hacen de este día una jornada ideal para disfrutar de una caminata al aire libre durante la tarde.