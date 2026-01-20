En clima de Neuquén durante la mañana de este martes 20 de enero de 2026, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas variarán entre los 4.9°C y los 17°C, haciendo de este un día agradable. La sensación térmica podría ser moderada debido a los vientos que alcanzarán hasta 27 km/h, aportando una brisa constante y fresca.

Es recomendable vestirse en capas ligeras para afrontar las variaciones térmicas a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca en gran parte cubierto con algunas aperturas de sol. La máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima permanecerá en 4.9°C. La humedad relativa del ambiente será bastante notable. El viento seguirá presente, prevaleciendo desde el sector oeste con una velocidad que rondará los 27 km/h.

Observaciones astronómicas:

El amanecer se producirá a las 08:47, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:16, ofreciendo un día moderadamente largo para realizar actividades al aire libre antes de la caída del sol. La salida de la luna está prevista a las 08:22 y su puesta a las 17:28, con una fase de luna creciente que es ideal para la observación astronómica casual.