Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Tiempo Neuquén
En clima de Neuquén durante la mañana de este martes 20 de enero de 2026, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas variarán entre los 4.9°C y los 17°C, haciendo de este un día agradable. La sensación térmica podría ser moderada debido a los vientos que alcanzarán hasta 27 km/h, aportando una brisa constante y fresca.
Es recomendable vestirse en capas ligeras para afrontar las variaciones térmicas a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Para la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca en gran parte cubierto con algunas aperturas de sol. La máxima alcanzará los 17°C, mientras que la mínima permanecerá en 4.9°C. La humedad relativa del ambiente será bastante notable. El viento seguirá presente, prevaleciendo desde el sector oeste con una velocidad que rondará los 27 km/h.
Observaciones astronómicas:
El amanecer se producirá a las 08:47, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:16, ofreciendo un día moderadamente largo para realizar actividades al aire libre antes de la caída del sol. La salida de la luna está prevista a las 08:22 y su puesta a las 17:28, con una fase de luna creciente que es ideal para la observación astronómica casual.