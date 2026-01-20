Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 20 de enero de 2026
Clima hoy
Pronóstico del tiempo para hoy en Salta
Hoy en Salta, el clima estará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que la humedad se mantendrá en torno a un 91%. Los vientos soplarán suavemente del oeste, con una velocidad máxima de 10 km/h, propiciando un ambiente más fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas aumenten hasta alcanzar los 21.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y la probabilidad de precipitación es baja. La humedad podrá descender ligeramente, alcanzando un 47%. Los vientos seguirán siendo moderados, con una velocidad máxima de 8 km/h desde el noroeste.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026
El sol en Salta saldrá alrededor de las 08:03 y se pondrá cerca de las 18:40, brindando suficientes horas de luz para disfrutar del día.