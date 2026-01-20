Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Hoy en Salta, el clima estará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que la humedad se mantendrá en torno a un 91%. Los vientos soplarán suavemente del oeste, con una velocidad máxima de 10 km/h, propiciando un ambiente más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas aumenten hasta alcanzar los 21.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y la probabilidad de precipitación es baja. La humedad podrá descender ligeramente, alcanzando un 47%. Los vientos seguirán siendo moderados, con una velocidad máxima de 8 km/h desde el noroeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

El sol en Salta saldrá alrededor de las 08:03 y se pondrá cerca de las 18:40, brindando suficientes horas de luz para disfrutar del día.