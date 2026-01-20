Condiciones del tiempo para la mañana

Por la mañana en San Juan, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C. Este inicio de jornada estará acompañado de vientos moderados con una velocidad máxima de 11 km/h, y una humedad que alcanzará un 33%. Estas condiciones invitan a disfrutar de una mañana relativamente fresca, por lo que se recomienda vestirse en capas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y la noche, se prevé que San Juan experimente condiciones climáticas similares con una temperatura máxima pronunciándose en alrededor de 20.4°C. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, los vientos seguirán presentes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h. La humedad disminuirá ligeramente, contribuyendo a una sensación térmica cómoda al final del día.

Observaciones astronómicas

El amanecer será alrededor de las 08:29 y el atardecer llegará a las 18:37, ofreciendo un día con suficientes horas de luz para actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar la tarde para disfrutar del paisaje, mientras que la noche puede ser propicia para la observación de astros, dado que la falta de precipitaciones garantiza cielos despejados.