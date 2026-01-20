El clima en Tierra del Fuego este martes se presenta con intervalos de nubes durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán en torno a los -0.6°C, aunque la sensación térmica pueda sentirse más baja debido a la alta humedad del 93% y los vientos moderados. A pesar de la nubosidad, no se espera precipitación significativa durante esta franja horaria, lo que proporciona condiciones relativamente estables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en la zona continuarán siendo parcialmente nubosas. La máxima prevista alcanzará los 2.9°C y los vientos aumentarán un poco su velocidad alcanzando hasta 36 km/h, lo que genera una ligera disminución en la sensación térmica. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, es importante considerar la presencia del viento que puede intensificar la sensación de frío durante el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente si se planean actividades al aire libre. Considere el uso de prendas que corten el viento para mantener una temperatura corporal adecuada. Al final del día, el uso de gorros y guantes será ideal para protegerse del frío. La mínima evaporación del día garantizará que no haya lluvias, pero el frío y el viento exigen precauciones adicionales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 20 de enero de 2026

El amanecer en Tierra del Fuego está previsto para las 09:54, mientras que el atardecer será a las 17:12 horas. Con el sol reponiéndose por escaso tiempo, es fundamental aprovechar las horas de luz para cualquier actividad exterior que se desee realizar.