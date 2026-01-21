El clima en Chaco este miércoles promete ser una mezcla de nubes y claros a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de los 8.6°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa. Las probabilidades de precipitación son bajas, con la humedad alcanzando un respetable 42%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 12 km/h, contribuyendo a una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

Por la tarde, se espera que las temperaturas suban hasta rondar los 19.3°C. El cielo conservará su aspecto parcialmente nuboso, con la posibilidad de que el sol se abra paso durante algunas horas. La velocidad del viento podría incrementar ligeramente, alcanzando los 19 km/h, así que será aconsejable protegerse del viento y evitar salir sin necesario por la tarde.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chaco

Ante la variación climática, se sugiere llevar una chaqueta liviana para el transcurso del día y otra más abrigadora para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente. Mantenerse hidratado y aplicar protector solar es importante, incluso en días parcialmente nubosos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 06:08 y se ocultará a las 18:08, dejando alrededor de 12 horas de luz solar en el día de hoy. Será un excelente momento para disfrutar de actividades al aire libre en las ventanas de tiempo en que el sol sea protagonista.