Pronóstico del tiempo en Chubut para esta mañana

En la mañana de hoy, el clima en Chubut presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C, aumentando la sensación de frescura en el ambiente. La humedad será alta, registrando valores de hasta un 79%, y se recomienda a las personas mantener ropa abrigada al salir. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 31 km/h, predominando desde el sector noroeste, lo que puede incrementar la sensación térmica de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, se espera que la temperatura máxima alcance los 14.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto. A pesar de la nubosidad, no se prevé lluvia, por lo que podrán disfrutarse algunas actividades al aire libre con precaución debido al viento. El viento se mantendrá constante, oscilando entre los 17 km/h y 28 km/h. La humedad, aunque disminuirá ligeramente, se mantendrá en niveles relativamente altos. A lo largo del día, las condiciones astronómicas como la puesta de sol se darán a las 17:51 horas, permitiendo un atardecer contemplativo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Amanecer en Chubut a las 08:49 y puesta de sol a las 17:51.