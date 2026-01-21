Hoy en Corrientes, el clima se presenta con condiciones de poca nubosidad y una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad se mantendrá alrededor del 68%, lo que favorecerá una sensación térmica agradable durante la jornada matutina. El viento soplará a una velocidad máxima de 12 km/h, manteniéndose muy leve por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, aunque la temperatura máxima alcanzará los 18.8°C. Continuará el cielo parcialmente nuboso y la velocidad del viento podría aumentar hasta los 19 km/h, lo que puede aportar fresca brisa al final del día. Para la noche, se espera que el cielo permanezca despejado, y una baja en los niveles de humedad proporcionará una sensación térmica un poco más fresca. No se esperan precipitaciones, por lo que la probabilidad de lluvia es casi nula.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Para los interesados en observar el cielo, el amanecer sucederá a las 07:42, mientras que el ocaso se presenciará a las 18:08. Este ciclo diurno proporciona aproximadamente diez horas y veintiséis minutos de luz natural, ideal para aprovechar las actividades al aire libre.

Recuerde que la seguridad es lo primero al realizar observaciones astronómicas. Utilice siempre protección ocular apropiada.