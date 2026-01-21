El pronóstico de clima para hoy en Entre Ríos anticipa un día parcialmente nuboso en la mañana con temperaturas que oscilarán entre los 7.8°C y los 17.2°C. La humedad se mantendrá en un nivel máximo del 82%, lo cual podría generar una sensación térmica un poco más fría de lo habitual. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad máxima de 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. Es recomendable salir abrigado y llevar un rompe viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con temperaturas en torno a los 17.2°C. Conforme avance la noche, la temperatura descenderá levemente. La presencia de nubes ofrecerá un escenario ideal para disfrutar de la frescura de la noche sin probabilidades de precipitaciones. La presión atmosférica será estable, con 1023 mb de presión mínima observada, garantizando un día principalmente seco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Entre Ríos

Dado que la humedad es bastante alta, se recomienda hidratarse bien y usar cremas para evitar resequedad en la piel. Aproveche el día con actividades al aire libre durante las horas de menor temperatura, especialmente en la mañana. Evite ejercicios intensos en las horas pico de calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en Entre Ríos será a las 07:58, mientras que el atardecer nos maravillará a las 18:05. La fase lunar actual se encuentra en un estado creciente, favoreciendo las condiciones ideales para algunas

observaciones astronómicas