Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 21 de enero de 2026
Clima Neuquén
Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén
Este miércoles 21 de enero de 2026 en Neuquén, el clima será parcial y levemente nublado, especialmente durante la mañana. Las mínimas estarán alrededor de los 4.9°C, lo que invita a abrigarse en las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad media de aproximadamente 13 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 27 km/h. La humedad relativa rondará el 35%, lo que es típico para la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con una temperatura máxima que se espera alcance los 17°C. Aunque no se prevé lluvia, siempre es bueno estar preparado. Los vientos nocturnos podrían disminuir ligeramente a 10 km/h, brindando un ambiente fresco pero estable para quienes tienen actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026
Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:47 a.m. y se pondrá a las 6:16 p.m. La fase de la luna es creciente, añadiendo un toque especial al cielo nocturno.