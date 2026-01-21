Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén

Este miércoles 21 de enero de 2026 en Neuquén, el clima será parcial y levemente nublado, especialmente durante la mañana. Las mínimas estarán alrededor de los 4.9°C, lo que invita a abrigarse en las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad media de aproximadamente 13 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 27 km/h. La humedad relativa rondará el 35%, lo que es típico para la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con una temperatura máxima que se espera alcance los 17°C. Aunque no se prevé lluvia, siempre es bueno estar preparado. Los vientos nocturnos podrían disminuir ligeramente a 10 km/h, brindando un ambiente fresco pero estable para quienes tienen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:47 a.m. y se pondrá a las 6:16 p.m. La fase de la luna es creciente, añadiendo un toque especial al cielo nocturno.