miércoles, 21 de enero de 2026, 06:04

En Río Negro, el clima para hoy, miércoles 21 de enero de 2026, traerá consigo un día marcadamente parcialmente nuboso. Las temperaturas tendrán un rango entre los 6.8°C como mínima y los 17.1°C como máxima, con humedad del 82% y sin probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, se mantendrá el tiempo nuboso, con máxima de vientos alcanzando los 43 km/h. La temperatura continuará fluctuando alrededor de los valores mencionados, haciendo que el clima sea fresco pero agradable para quienes decidan salir. Las condiciones se mantendrán sin precipitaciones, facilitando el tránsito a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, es importante tener en cuenta que el sol hará su aparición a las 08:09 y se ocultará a las 17:51. Esto permite disfrutar de las actividades diurnas con cerca de nueve horas de luz natural.

Nota: Es ideal estar preparados para los cambios de temperatura a lo largo del día, y considerar abrigarse bien al inicio y cierre del día.