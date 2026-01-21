Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 21 de enero de 2026
Estado del tiempo
En Río Negro, el clima para hoy, miércoles 21 de enero de 2026, traerá consigo un día marcadamente parcialmente nuboso. Las temperaturas tendrán un rango entre los 6.8°C como mínima y los 17.1°C como máxima, con humedad del 82% y sin probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde y noche, se mantendrá el tiempo nuboso, con máxima de vientos alcanzando los 43 km/h. La temperatura continuará fluctuando alrededor de los valores mencionados, haciendo que el clima sea fresco pero agradable para quienes decidan salir. Las condiciones se mantendrán sin precipitaciones, facilitando el tránsito a lo largo del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026
Para los entusiastas de la astronomía, es importante tener en cuenta que el sol hará su aparición a las 08:09 y se ocultará a las 17:51. Esto permite disfrutar de las actividades diurnas con cerca de nueve horas de luz natural.
Nota: Es ideal estar preparados para los cambios de temperatura a lo largo del día, y considerar abrigarse bien al inicio y cierre del día.