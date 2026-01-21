En el día de hoy, el clima en Salta presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas que comenzarán en un mínimo de 3.4°C. A pesar de estas condiciones, se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 21.2°C. Se anticipan vientos suaves, con una velocidad media de 5 km/h. La humedad relativa seguirá siendo alta, alrededor del 47%, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

El amanecer está programado para las 08:03 horas, mientras que el atardecer se espera a las 18:40 horas. Estos momentos son ideales para observaciones astronómicas, ya que el cielo presentará pocas nubes, especialmente en las horas cercanas al atardecer.