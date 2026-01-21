El tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, nuestro clima presentará condiciones parcialmente nubosas durante el día. Por la mañana, las temperaturas oscilarán entre 9.2°C y 20.4°C, propicias para comenzar el día con un abrigo ligero. El viento soplará con una velocidad promedio de 7 km/h, haciendo la mañana agradable y llevadera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el ambiente continuará parcialmente nuboso. Temperaturas agradables, pero con un ligero descenso hacia la noche a medida que se aproximan los 15°C. Humedad baja, promediando el 33%, promete una atmósfera seca. En cuanto a las ráfagas de viento, se mantendrán leves con un pico de velocidad alcanzando los 11 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Para disfrutar del día, se recomienda aprovechar la primera mitad del día para actividades al aire libre. Use vestimenta ligera pero tenga un suéter a mano para la tardecita. La nubosidad baja es ideal para observaciones astronómicas, aunque se prevé una mayor cobertura nubosa hacia la noche, dificultando la visibilidad de estrellas.