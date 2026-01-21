El clima para hoy en San Luis

Hoy San Luis presentará un clima con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas variarán entre los 7.5°C y 17.7°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. La velada contará con un viento ligero que podría alcanzar hasta 12 km/h. Es un buen día para disfrutar al aire libre con las adecuadas precauciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas, pero se espera un ligero aumento en la brisa con máximas de 19 km/h. Con una humedad que ronda el 66%, el ambiente se mantendrá relativamente confortable. No hay previsiones de lluvia, lo que garantiza una tarde agradable para actividades exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 de la mañana y se esconderá en el horizonte a las 18:24. Aprovechar el día al máximo será ideal dada la duración de la luz solar en esta jornada.