Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 21 de enero de 2026
Pronóstico diario
El clima para hoy en San Luis
Hoy San Luis presentará un clima con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas variarán entre los 7.5°C y 17.7°C, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. La velada contará con un viento ligero que podría alcanzar hasta 12 km/h. Es un buen día para disfrutar al aire libre con las adecuadas precauciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas, pero se espera un ligero aumento en la brisa con máximas de 19 km/h. Con una humedad que ronda el 66%, el ambiente se mantendrá relativamente confortable. No hay previsiones de lluvia, lo que garantiza una tarde agradable para actividades exteriores.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 21 de enero de 2026
En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 de la mañana y se esconderá en el horizonte a las 18:24. Aprovechar el día al máximo será ideal dada la duración de la luz solar en esta jornada.